Kazakistan'da Meclis feshedildi, erken seçim yapılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev parlamentonun alt kanadı Meclis'in feshedilmesi ve 19 Mart'ta erken seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kazakistan erken seçime gidiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis'in feshedilmesi ve 19 Mart'ta erken seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan kararnamede

7. dönem Meclis'in feshedilerek erken seçimin 19 Mart'ta yapılacağı bilgisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, söz konusu kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, Anayasa gereği parlamentonun üst kanadı Senato, alt kanadı Meclis başkanları ve başbakan ile istişarelerden sonra Meclis'i feshetme kararını imzaladığını belirtti. Yeni dönem milletvekillerinin, ülkenin kapsamlı modernizasyonuna yeni ivme kazandıracağını umduğunu söyleyen Tokayev, "Erken seçimleri 19 Mart'ta yapılacak. Yerel milletvekilleri seçimleri Merkez Seçim Komisyonu tarafından belirlenecek" dedi. Ülkenin bağımsızlık yıllarında siyasi partilerin seçim kampanyasına hazırlanmak için bu kadar süreye sahip olmadıklarının altını çizen Tokayev, "Referandum sonucunda ülkemiz temsili bir hükümet organının oluşturulması için yeni, daha adil ve rekabetçi sisteme geçiş süreci başladı" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tokayev, milletvekilin yüzde 70'inin parti listelerinden, yüzde 30'unun tek üyeli seçim bölgelerinden seçileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tokayev, meclis ve yerel meclisi oluşturmak için başvurulan bu yeni modelin, seçmenlerin çıkarlarını hem ulusal hem de bölgesel düzeyde koruyacağını sözlerine ekledi. - ASTANA