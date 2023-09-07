Kazakistan'da düzenlenen uluslararası konferansta anayasa alanındaki tecrübeler paylaşıldı

Kazakistan'da düzenlenen uluslararası konferansta aralarında Türkiye'nin de olduğu 30'dan fazla ülke, anayasa alanındaki tecrübelerini paylaşırken hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Kazakistan'da düzenlenen uluslararası konferansta aralarında Türkiye'nin de olduğu 30'dan fazla ülke, anayasa alanındaki tecrübelerini paylaşırken hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Astana'da Kazakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Yelvira Azimova'nın ev sahipliğinde "Anayasal Hak: Herkes İçin Onur, Özgürlük ve Adalet" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Kazakistan Anayasa Mahkemesindeki konferansa Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç'un yanı sıra 30'dan fazla ülkenin anayasa mahkemesi başkanları ile ombudsmanları katıldı.

Konferansta katılımcılar, ülkelerinin anayasa alanındaki tecrübelerini paylaştı, hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ayrıca konferansta anayasal denetim, ülkenin kalkınmasında temel faktör olarak anayasal düzen, dünyadaki çatışmaların çözümü, barış ve güvenliği sağlamaya yönelik çabaların pekiştirilmesi konularında oturumlar düzenlendi.

"Bizleri ortak paydada buluşturan adaletin temin edilmesidir"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, konferansın "İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Korunmasını Teşvik Etmede Anayasal Kontrol" konulu ilk oturumunda konuştu.

Bugün farklı ülkelerin anayasa mahkemesi başkanlarını dinleme fırsatı elde ettiklerini belirten Malkoç, "Bizleri ortak paydada buluşturan şüphesiz hukukun üstünlüğünün sağlanması ve adaletin temin edilmesidir." dedi.

Malkoç, bir ülkede ve toplumda huzurun temelini adaletin oluşturduğunu kaydederek, "Adalet, hava gibi, su gibi, gıda gibi bir ihtiyaçtır. Toplumun bütün kesimlerini koruyarak barış içinde yaşayabilmek, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak anayasayla olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk Anayasa'nın 1876'da yapıldığını hatırlatan Malkoç, 1961'de ilk Anayasa Mahkemesinin kurulduğunu ve 62 yıldan beri Anayasa'ya uygunluk denetiminin gerçekleştirildiğini anlattı.

Malkoç, 2010'da Anayasa'da yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesine "bireysel başvuru" hakkının sağlandığını dile getirerek, "Hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması açısından çok etkili olmuştur." dedi.

Ombudsmanlık kurumlarının da idarenin hukuka ve hakkaniyete uyması açısından önemli bir denetim kurumu olduğuna işaret eden Malkoç, "Türkiye Ombudsmanlığı olarak çok etkin bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Dünyadaki 8 ombudsmanlık ağının aktif üyesiyiz." şeklinde konuştu.

Malkoç, şubatta Türkiye'de çok büyük iki depremin meydana geldiğini anımsatarak, "Bu felakette Türkiye'nin yardımına koşan dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum. Özellikle hemen yardıma koşan Kazak halkına ve Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'e hassaten teşekkür ediyorum." dedi.

Konferans, yarın workshoplarla sona erecek.