Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yapay zekanın geliştiği bir ülke olmalıyız

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni yasama yılı açılışında, " Kazakistan'ın Avrasya'nın kalbindeki konumu bizim rekabet avantajımız" ifadelerini kullanarak, " Kazakistan, yapay zekanın yaygın olarak kullanıldığı ve dijital teknolojilerin geliştiği bir ülke haline gelmeli" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Eylül'de yeni yasama yılı açılışında, "Adaletli Kazakistan : Kanun ve Düzen, Ekonomik Büyüme, Kamu İyimserliği" adlı geleneksel halka sesleniş konuşmasını yaptı. Tokayev, Kazakistan'ın sürdürülebilir sosyo-ekonomik ilerlemeye odaklanarak ülkenin kalkınmasının temel hedeflerini belirledi.

Kazakistan'da 6 Ekim'deki nükleer santralin inşa edilmesine yönelik ülke çapındaki referanduma değinen Tokayev, "Yaklaşan referandum, geniş bir ulusal diyaloğun bir başka tezahürü ve duyan devlet kavramının uygulanmasının gerçek bir örneği olacaktır. Bu tür adımlar atarak yeni bir sosyo-siyasi kültür oluşturuyoruz ve kilit devlet kararları almak için yeni standartlar oluşturuyoruz" dedi.

Son parlamento oturumunda 102 yasanın kabulü de dahil olmak üzere son yasama başarılarının altını çizen Tokayev, geçtiğimiz yasama yılında insan kaçakçılığı ve çocuğu koruma ile ilgili mücadele alanlarda dahil olmak üzere kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı cezaları güçlendirmek için yeni yasalar kabul edildiğini ifade etti.

Özellikle vergi reformları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla para ve maliye politikaları arasındaki dengesizlikleri ele alma gereğini vurgulayan Tokayev, "Bankalar hakkında ekonomik faaliyeti teşvik etme ve fintech sektörünün daha dinamik gelişimini teşvik etme acil görevlerini yerine getiren yeni bir yasaya ihtiyacımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, yolsuzluk risklerini azaltmak ve şeffaflığı sağlamak için istikrarlı, iş dostu bir vergi politikası geliştirmenin önemini vurgulayarak, "vergi süreçlerinin elektronik formata geçişini hızlandırmak önemli" Hükümetin orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payını 2029 yılına kadar mevcut yüzde 7'den yüzde 15'e çıkartılması gerektiğini belirtti.

Tokayev, petrokimya endüstrisi ve gaz işletmeciliğindeki büyük projelere odaklanarak Kazakistan'ın sanayi potansiyelinin daima geliştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Özellikle enerji ve ulaştırma sektörlerinde altyapı gelişimi kilit bir öncelik olarak belirlendiğini ifade eden Tokayev, "Kazakistan'ın Avrasya'nın kalbindeki konumu bizim rekabet avantajımız. Ulaştırma altyapısına yaptığımız yatırımlar kesinlikle karşılığını verecektir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tokayev, enerji ve hizmet sektörlerinin modernleştirilmesinin, otoyolların durumunun iyileştirilmesinin ve hava merkezlerinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Tokayev, dijitalleşme, yapay zekayı e-gov platformuna entegre etmeyi ve gelecek yıl Astana'da Ulusal bir Yapay Zeka Merkezi diğer önemli konu olduğunu belirterek, "Kazakistan, yapay zekanın yaygın olarak kullanıldığı ve dijital teknolojilerin geliştiği bir ülke haline gelmeli" ifadelerini kullandı. Tokayev, bununla ilgili olarak Hazar Denizi'ndeki fiber optik hattın 2025 yılına kadar tamamlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın hukuk ve düzene bağlılığını yineleyerek, "Temel görevlerimden biri Kazakistan'ı refah ve güvenli olduğu bir yer haline getirmek" ifadelerini kullandı. Tokayev, derin sosyo-ekonomik dönüşümlerin ve insan haklarının korunması alanındaki kapsamlı önlemlerin adil bir toplum inşa etmeyi amaçladığını belirterek, "Bu nedenle reformları ve sistematik çalışmaları bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Tokayev, bu kapsamda köy, ilçe ve yerel yönetim için doğrudan seçimlere geçişin gelecek yıla kadar tam olarak uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca ülkenin işgücünün güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, birleşik bir temel devlet sağlık hizmetleri paketinin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Ülke çapında bir yeniden ağaçlandırma hareketinin uygulanması da dahil olmak üzere çevresel durumun iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Tokayev, "Ormanların yenilenmesi, ekolojik dengenin korunması ve ülkenin sürdürülebilir sosyo-ekonomik ilerlemesi çok önemlidir" dedi.

Dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın barışçıl ve dengeli bir yaklaşıma olan bağlılığını yineleyerek, "Kazakistan'ın BM Şartı'na tam olarak uygun olarak geniş çok taraflı işbirliğine olan bağlılığını ikna edici bir şekilde gösterdiğini vurguladı" dedi.

Tokayev, halkın refahını gerçekten iyileştirmenin devletin birincil görevi olduğunun altını çizerek, "Devletimizin uzun vadeli gelişimi hakkında net bir vizyonumuz var. Hedeflerimize ulaşmak için birlik, karşılıklı destek ve saygıyı korumalıyız" dedi. - ASTANA