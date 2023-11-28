Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile başkent Astana'da bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile başkent Astana'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Togolu mevkidaşı Gnassingbe'yi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından Tokayev ve Gnassingbe baş başa görüştü.

Heyetler arası görüşmelere de başkanlık eden iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gnassingbe'nin, Kazakistan ziyaretini tarihi olarak nitelendirdi.

İkili ilişkilerde yeni döneme adım attıklarına işaret eden Tokayev, dış politikada Afrika ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesini önemsediklerini ve bu bağlamda Gnassingbe ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi.

Hükümet başkanlarına ikili ticaretin artırılması konusunda somut talimatlar verdiklerine dikkati çeken Tokayev, Togo ile tarım, doğal kaynakların işletilmesi, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Tokayev görüşmede, Togolu gençlerin Kazakistan'da eğitim görmesini önerdiğini ve karşılıklı fahri konsolosların atanmasını kararlaştırdıklarını kaydetti.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe de Kazakistan ile ilişkileri stratejik düzeye taşımak istediklerini ifade etti.

Kazakistan'ın Togo'ya tahıl ihracı için imkanlara sahip olduğunu kaydeden Gnassingbe, dijitalleşme alanında da işbirliğine hazır olduklarını söyledi.