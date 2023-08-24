Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Küresel gıda ve gübre tedariki yaptırımlardan muaf olmalı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada küresel gıda ve gübre tedarikinin yaptırımlardan ve kısıtlamalardan muaf tutulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Tokayev, ŞİÖ Dijital Forumu'nun gelecek yıl Kazakistan'da yapılacağını duyurdu ve BRICS Plus ülkelerini iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğine davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, küresel gıda ve gübre tedarikinin her türlü yaptırım ve kısıtlamanın dışında tutulması gerektiğini belirtti.

Tokayev, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında yapılan "BRICS Plus Devlet Başkanları Diyaloğu Zirvesi"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Zirvede aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Dönem Başkanı olarak da konuşma yapan Tokayev, BRICS ve ŞİÖ'nün ortak çıkarlarını ve önceliklerini dikkate alarak bazı kilit alanlarda çabaları birleştirmeyi önerdi.

Tokayev, ŞİÖ Dijital Forumu'nun gelecek yıl Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılacağını duyurdu.

Kazakistan'ın önerisiyle 2024 yılının ŞİÖ'de Çevre Yılı ilan edileceğini aktaran Tokayev, bu kapsamda BRICS Plus ülkelerini iklim değişikliği sorunuyla mücadelede işbirliğine davet etti.

Tokayev, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridorunun potansiyelini artırma çağrısı yaparak, "Bugün dünyanın en büyük dört gıda üreticisinden üçü BRICS üyesidir. Küresel gıda ve gübre tedarikini depolitize etmeli ve her türlü yaptırım ve kısıtlamanın dışında tutmalıyız." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın BRICS ve Afrika ülkeleriyle çok yönlü işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirten Tokayev, şöyle devam etti:

"Kazakistan bir katılımcı ülke olarak BRICS'in potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ister. Küresel güvenliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve kapsayıcılığı sağlamak için kolektif çabalarımızı artırmamız gerektiğine kesinlikle inanıyorum."