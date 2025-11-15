Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Özbekistan'dan Yüksek Dereceli Dostluk Nişanı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Özbekistan'ın en yüksek devlet nişanı "Yüksek Dereceli Dostluk" Nişanı takdim edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başkent Taşkent'te Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i ağırladı. İki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret, sanayi, ulaştırma, lojistik, enerji, tarım, su kaynakları ve kültürel-insani alanlarda iş birliği güçlendirme konularının masaya yatırıldığı görüşmede, liderler bölgesel ve uluslararası gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bölge Başkanları Konseyi, İş Konseyi ve UzKazTrade ortak ticaret şirketi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Tokayev ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in başkanlığında Kazakistan- Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi Toplantısı düzenlendi. Tokayev burada yaptığı konuşmada, "İkili iş birliği potansiyelinin kullanılması konusunda fikir birliği sağlandı. Bu yönde yoğun çalışmaya hazır olduğumuz ifade edildi. Ticari-ekonomik alana öncelik vermek gerektiğini düşünüyorum. İkili ticareti geliştirmek, yeni büyüme alanlarını bulmak, ürün çeşitliliğini genişletmek, hammadde dışı ihracatı teşvik etmek için önlemler almalıyız. Bu bağlamda karşılıklı ticareti artırma programının (karşılıklı ticaretin 2030 yılına kadar 10 milyar dolara çıkarılması) kaliteli şekilde uygulanması önemlidir. Bugün oluşturulan Bölge Başkanları Konseyi'nin çalışmalarından, ayrıca İş Konseyi ve UzKazTrade ortak ticaret şirket dahil olmak üzere diğer ikili mekanizmalardan pratik sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özbekistan-Kazakistan ilişkilerinde stratejik ortaklık ve iş birliği en üst seviyede

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık ve iş birliğinin en üst seviyeye çıktığına dikkat çekerek bunun temelini kardeş halklarımız arasındaki sarsılmaz güven, iyi komşuluk ve samimi dostluk oluşturduğunu kaydetti. Toplantı çerçevesinde Tokayev ve Mirziyoyev video konferans yoluyla sanayi, inşaat, petrokimya, finans, lojistik ve turizm alanlarında toplam değeri 1.2 milyar dolar olan 7 ortak projeyi başlattı.

Devletlerarası Yüksek Konseyi toplantısı sonucunda iki ülke arasında sınır bölgelerinde sivil amaçlı kara radyo hizmetleri tarafından kullanılan radyo frekansı tahsislerinin koordinasyonu, ortak askeri tatbikatların yapılması, sınırötesi su tesislerinin ortak yönetimi ve kullanımı, karşılıklı olarak gümrük servisleri temsilciliklerinin açılması ve diğer konularda anlaşmalar imzalandı.

Tokayev'e Özbekistan'ın en yüksek "Yüksek Dereceli Dostluk" Nişanı verildi

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kazak mevkidaşına ülkenin en yüksek devlet nişanlarından "Yüksek Dereceli Dostluk" nişanını törenle takdim etti. Tokayev yaptığı konuşmada ödülün sadece kendisine değil, tüm Kazakistan halkına duyulan derin saygının bir ifadesi olduğunu belirterek, "Bu yüksek ödül dostluk, barış ve saygı ideallerini, Kazakistan halkının kalbine yakın ve Özbekistan halkının ruhuna uygun değerleri simgeliyor. Nişanın adı ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özünü tam olarak yansıtıyor. Kazakistan ve Özbekistan arasındaki dostluk halklarımızın refahı uğruna özenle koruduğumuz ve geliştirdiğimiz paha biçilmez bir değerdir" ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimiz rakip değil, güvenilir müttefiklerdir"

Tokayev ve Mirziyoyev daha sonra ortak basın toplantısında düzenledi. Tokayev, Özbekistan ile çok yönlü iş birliğine öncelik vermeyi görevi olarak bildiğini aktararak, "Sözde uzmanların her türlü spekülasyonlarına rağmen Kazakistan ve Özbekistan'ın rakip değil stratejik ortaklar, güvenilir müttefikler, birlikte ilerleme ve kalkınma yolunda yürüyen ülkeler olduğunu vurgulamak isterim. Halklarımız bir birlerine içten saygı duyan gerçek kardeşler, yakın dostlardır" şeklinde konuştu.

"Bu ziyaret, çok planlı işbirliğimizin yeni tarihinde önemli bir olaydır"

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de Tokayev'in Özbekistan ziyareti sonuçlarının iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerin yüksek düzeyini bir kez daha teyit ettiğini belirterek, "Bu ziyaret, çok planlı iş birliğimizin yeni tarihinde önemli bir olaydır ve işbirliğimizin genişletilmesine güçlü ivme kazandırmıştır. Sağlanan mutabakatlar ve imzalanan anlaşmalar şüphesiz ortaklığımızı somut içerikle dolduracaktır, ortak projeler için yeni alanların önünü açarak, iki kardeş ülkenin sürdürülebilir kalkınması için sağlam bir temel oluşturacaktır" dedi. - TAŞKENT