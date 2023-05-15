Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika