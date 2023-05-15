Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023