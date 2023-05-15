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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Politika Haberler

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