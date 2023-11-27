Kazakistan Cumhurbaşkanı Ding Şüeşiang ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang ile bir araya geldi. Görüşmede ticaret, yatırım, ulaştırma ve lojistik, enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, başkent Astana'da temaslarda bulunan Çin Başbakan Birinci Yardımcısı Ding'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, taraflar, ticaret, yatırım, ulaştırma ve lojistik, enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konularının yanı sıra kültürel ve insani ilişkilerin de geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Tokayev, Çin ile ilişkilerin yeni niteliksel boyut kazanmasının Kazakistan için en önemli öncelik olduğuna işaret ederek "Çin'i çok önemli bir stratejik ortak olarak görüyoruz ve her alanda işbirliğimizden somut sonuçlara ulaşacağımıza dair büyük umutlarımız var." dedi.

Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi"nin uygulanmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Tokayev, "Çin ile işbirliğinin geliştirilmesinin her ülke için öncelik olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu konuya en üst düzeyde özel önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ding de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in selamlarını ileterek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme dinamiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin amacının iki ülke liderleri arasında daha önce varılan anlaşmaların uygulanması olduğunu aktaran Ding, "Çin, Kazakistan'ın devlet inşası alanındaki muazzam başarılarından içtenlikle mutluluk duyuyor. Çin-Kazakistan ilişkilerinin başarılı bir şekilde gelişmesi, ortak çıkarlarımızı tam anlamıyla karşılıyor ve aynı zamanda bölgede barış ve istikrara da katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ding, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik alanda ortak eylemlerin ele alındığı Kazakistan-Çin İşbirliği Komitesi 11. Toplantısı'na da katıldı.