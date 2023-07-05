Kazakistan Cumhurbaşkanı: Başkentin taşınması doğru bir adımdı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkentin Almatı'dan Astana'ya taşınmasının jeopolitik açıdan doğru bir adım olduğunu belirtti. Tokayev, Astana'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bir forumda konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 25 yıl önce başkentin Almatı'dan Astana'ya taşınmasına ilişkin "Kuşkusuz, başkenti taşıma girişimi, jeopolitik açıdan doğru bir adımdı." dedi.

Tokayev, başkent Astana'nın kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Astana'ya Kardeş Şehirler Uluslararası Forumu"nun açılışında konuştu.

Bu yıl Astana'nın kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Tokayev, "Biz çeyrek asır önce başkentimizi Tanrı Dağları'nın eteğindeki Almatı'dan geniş bozkırın merkezine taşıdık. Yeşil nehir kenarında yeni bir şehrin temelini attık." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimleriyle bu kararın alındığına dikkati çekerek, "Halkımızın geleceğini büyük ölçüde belirleyen önemli ve tarihsel olarak zamanında alınmış bir karardı. Kuşkusuz, başkenti taşıma girişimi jeopolitik açıdan doğru bir adımdı." dedi.

Kazakistan'ın başkenti, 1997'de ülkenin güneyindeki Almatı'dan merkezdeki Akmola'ya taşındı. Akmola ismi, 1998'de Kazakçada "başkent" anlamına gelen "Astana" olarak değiştirildi.

Başkentin ismi 23 Mart 2019'da Parlamento'da yapılan oylamada "Nur Sultan" yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 17 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle başkentin ismi yeniden "Astana" oldu.