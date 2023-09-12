Kazakistan, Azerbaycan'ın Egemenliğine ve Toprak Bütünlüğüne Destek Verdi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini bir kez daha teyit etti. Ayrıca tüm sorunların Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun şekilde siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü desteklemektedir.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini bir kez daha teyit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karabağ bölgesindeki son gelişmelere değinildi.

Açıklamada, "Dağlı Karabağ çevresindeki son gelişmelere ilişkin Kazakistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini bir kez daha teyit eder. Ayrıca tüm sorunların Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun şekilde siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti.

Azerbaycan yönetimi ise bu sözde seçimi "ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.