Kazakistan'a 21 Eylül'den bu yana 200 binden fazla Rus vatandaşı giriş yaptı

Rusya'nın 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilanının ardından 200 binden fazla Rus vatandaşının, Kazakistan'a giriş yaptığı bildirildi.

Rusya'daki kısmi seferberlik ilanının ardından Rus vatandaşları komşu ülkelere gitmeye devam ediyor. Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetjanov, Rusya'da seferberlik ilan edildiği günlerde Kazakistan- Rusya sınırında yoğunluğun yaşandığını söyleyerek, "21 Eylül'den bu yana 200 binden fazla Rus vatandaşı ülkemize giriş yaptı, 147 bini de çıktı. Sınırda durum kontrol altına alındı. Dün itibarıyla eski tempoya döndü. Örneğin dün 7 bin Rusya vatandaşı ülkemize giriş yaptı, 11 bin civarında vatandaş da ülkemizden çıktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Ahmetjanov, ülkesine gelen Rusların başka ülkelere gittiğini, tüm konuların göç kontrolünde olduğunu ve her iki ülkenin sınır geçişlerinde herhangi bir kısıtlamaların olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Kazakistan-Rusya sınırında yoğunluk artmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kazakistan'ın Rusya sınırında yer alan Aktöbe, Atırau, Batı Kazakistan ve Kostanay bölgelerindeki sınır geçişlerinde araçlardan uzun kuyrukların oluştuğu görülmüştü. - ASTANA