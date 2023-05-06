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Kayserililerin 'Erdoğan' sevgisi

Kayserililerin "Erdoğan" sevgisi

Politika Haberleri

Kayseri'de miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için alana gelen vatandaşların heyecanı objektiflere yansıdı.

Kayseri'de miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için alana gelen vatandaşların heyecanı objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin öncesinde Kayseri'de miting düzenliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge, binlerce vatandaş akın etti.

Erdoğan'ı dinlemek için gelen 7'den 70'e vatandaşların heyecanı da İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıdı. - KAYSERİ

Kayseri Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Politika Haberler

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