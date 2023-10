Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir video paylaşarak, "Cumhuriyetimiz 100 yaşında!Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını,tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.29Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.Nice yüzyıllara.." dedi.

VALİ ÇİÇEK'TEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Öte yandan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi: "Bağımsızlık düşüncesi ile 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyet, tarih yolculuğundaki varoluş mücadelemizi taçlandıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yokluklardan çıkardığımız mucizenin adı olan cumhuriyetin 100. yılının mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. Emin adımlarla ilerleyerek cumhuriyetimizin 100. yılına gelmişken, atalarımızdan almış olduğumuz bu kutsal mirası gelecek nesillere daha sağlam ve güvenilir bir şekilde ulaştırmaya ve daha yüzlerce yıl hür yaşamaya olan inancımızdan asla taviz vermeyeceğimize olan inancım tamdır. Şanlı tarihimizin her döneminde imkânsızı başararak, destanlar yazan kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla bağımsızlık ruhumuzu her zaman canlı tutarak, yüz yıldır yapmış olduğumuz kutlu yürüyüşümüzü sürdürmek için daha çok çalışacağız, daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemiz; geçen yüzyılda, cumhuriyetle birlikte her alanda büyük hamleler gerçekleştirmiş, takdire şayan başarıların altına imza atmış ve güçlenen demokrasisi ile sözü dinlenir ve itibar edilir bir küresel aktör haline gelmiştir. Bundan sonrada, bölgesinde ve dünyada barış, huzur ve istikrarın kaynağı, gücün odak noktası olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."