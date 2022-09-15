Kayseri politika haberleri: MHP'li Özdemir Kayseri'de konuştu Açıklaması

Kayseri haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'nin var olduğu günden bu yana iradesini, samimiyetini ve gücünü sadece Türk milletinden aldığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'nin var olduğu günden bu yana iradesini, samimiyetini ve gücünü sadece Türk milletinden aldığını söyledi.

Özdemir, Kayseri'de bir düğün salonunda düzenlenen parti istişare toplantısında yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 18 Eylül Pazar günü Kayseri'de düzenleyeceği mitinge tüm vatandaşları davet etti.

Bazı anketlerde partisinin oyunun düşük gösterildiğini ifade eden Özdemir, Türk milletinin düşmanının tarihten bu yana çok olduğunu belirtti.

Bugün de Türk milletini savunan MHP'nin düşmanının çok olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Sevdalı olduğumuz Türk milletinin ferasetini de biliyoruz. İşte inancımızı güçlendiren, mücadeledeki azim ve karlılığımızı pekiştiren de zaten Türk milletinin bize beslediği sevgi, saygı ve muhabbetten kaynaklanıyor. Böylesi bir süreç içerisinde de gayretimiz yine Türk milleti içindir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu günden bu yana iradesini, samimiyetini ve gücünü sadece Türk milletinden almıştır. Bu duruşumuzun iyi anlaşılması gerekir." diye konuştu.

Özdemir, yine böyle bir dönemde Türkiye'de yayın yapan ve köşe yazarı sıfatını kullanarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik sinsice iftiralarda bulunan isimleri de gördüklerini söyledi.

Zillet ittifakının terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık verileceğiyle alakalı tartışmaların olduğu bir dönemde, ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapan birinin "MHP'ye de bakanlık verilir, şu olur, bu olur" diyerek yine "fetövari", yanlış bir yaklaşımla milliyetçi hareketi aklınca HDP ile yan yana getirmeye çalıştığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizim duruşumuzu sadece feraset sahibi insanlar anlar. Milliyetçi Hareket bu zamana kadarki hiçbir mücadelesinde dünyalık kaygısı gütmedi. 15 Temmuz'dan sonra ve o gün yaşadığımız tehlikeyle beraber karşı karşıya kaldığımız Suriye, Irak veya diğer bölgesel gelişmelerde, sadece terör değil diğer tehdit ve saldırılar paralelinde de milletimizden aldığımız yetkiyle, milletimizin iradesiyle iktidar olmuş AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bunu asla ve asla siyasi bir pazarlık haline getirmedik, getirmeyiz. Çünkü Milliyetçi Hareket var olduğu günden bu yana Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in bize verdiği terbiye ve Sayın Genel Başkanımız ile edindiğimiz terbiyeyle 'vatanımın ha ekmeğini yemiş ha uğruna kurşun' diyerek yeri geldi bu milletin istiklal ve bağımsızlığını savunmak için anadan da, yardan da, serden de, candan da geçmeyi bildik. Şimdi kalkıp birilerinin bu ulvi tavrımızı ve duruşumuzu yanlışa yormamaları lazım. Bu nezaketli ikazımızın da iyi anlaşılması gerekiyor."

Özdemir, 2023'e giden böylesi bir süreçte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin pazar günü gerçekleştireceği mitingde hem Türk hem de dünya kamuoyuna yapacağı çağrıların apayrı ve tarihi bir önemi olacağını aktardı.

Programda MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da birer konuşma yaptı.