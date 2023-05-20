Kayseri Milletvekilleri Mazbatalarını Aldı

KAYSERİ'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen CHP'den Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, MHP'den İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile İYİ Parti'den milletvekili olan Dursun Ataş, mazbatalarını aldı.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan CHP'den, İsmail Özdemir ve Baki Ersoy MHP'den, Dursun Ataş ise İYİ Parti'den Kayseri milletvekili seçildi. Bugün düzenlenen ilk törende CHP'li Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Kayseri Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı Neslihan Aktemur Öztürk'ten mazbatalarını teslim aldı. Törende konuşan Genç, Herkesin çabalamasıyla Kayseri'de 108 bin olan oyumuzu 163 bin 381'e çıkardık. Kayseri'de siyaset yapmak çok zor. Her türlü baskıya ve tehdide rağmen çalışmalarımızı yürüttük. AK Parti milletvekillerinde, Hulusi Akar liste başındaydı. Devletin ve belediyenin tüm imkanlarını kullandılar. Ama hamdolsun bayrağımızı yere düşürmedik. Her alanda dişe diş mücadele ettik diye konuştu.

'ÜLKEMİZ KUTUPLAŞMADAN ÇOK YORULDU'

CHP'li Mahmut Arıkan ise, Kısa ama verimli bir süreç yaşadık. Biz Kayseri'deki siyasete, bugüne kadar olan ama eksik olduğunu düşündüğümüz sevgiyi getirmeye çalıştık. Ülkemiz kutuplaşmadan, ayrıştırıcı dilden ve ötekileştirmeden çok yoruldu. Daha iyi şeyler yapabilirdik ama zor şartlarda mücadele verdik. Biz kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağız dedi. CHP'li vekillerin ardından İYİ Parti'den milletvekili seçilen Dursun Ataş, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Bu aldığımız mazbatalar hayırlı uğurlu olsun. Bu sistem içinde 600 tane milletvekilinin bir parmak hesabından başka hiçbir şeyi yok. Bugün mazbatamı sevinerek alamıyorum. Bu sistemin değişmesi ve Meclisin güçlü bir Meclis olması için, tekrar parlamenter sisteme dönerek sarayların hakim olduğu değil de milletin hakim olduğu bir düzeni yeniden kuracağımız güne kadarda sevinmek yok ifadelerini kullandı.

'SİSTEM TARTIŞMALARI KAPANMIŞTIR'

İYİ Partili Ataş'ın ardından MHP milletvekili seçilen İsmail Özdemir de mazbatasını aldı. Özdemir, Sistem tartışmaları kapanmıştır. Bunu böylesi bir gündemde farklı yönleriyle değerlendirmeye kalkmak ya seçim sonuçlarını doğru okuyamamaktır ya da art niyetliliktir. Türkiye'de birilerinin kalkıp milliyetçilik üzerinden bazı söylemlere girişmeleri de trajikomik bir durum olmuştur. Türk milliyetçiliği sadece söylem değil aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin siyasi merkezi Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

'GÖNÜL İSTERDİ Kİ 2 OLAN MİLLETVEKİLİ SAYIMIZI ARTTIRALIM'

MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ise 5 yıl sonra, 27'inci dönemde olduğu gibi 28'inci dönemde de İsmail Özdemir ile birlikte mazbatamızı aldık. Gönül isterdi ki 2 olan milletvekili sayımızı arttıralım. Kayseri'ye henüz hakim olamamış, bugün itibarıyla da başka yerlere hizmet etmeye gayret gösterenlere cevabımızı daha çok çalışarak vereceğiz dedi. (DHA)

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