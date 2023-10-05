Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden Genel Güvenlik Bilgilendirmesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda bin 438 vatandaşa ulaşarak genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, çeşitli faaliyetler düzenlendi ve başarı elde edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda; bin 438 vatandaşa ulaşılarak genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasındaki 254 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, 81 sosyal yardım faaliyeti düzenledi, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında; 1 üçüncülük başarısı elde edildi.

Ekiplerce ayrıca; bin 438 vatandaşa ulaşıldı ve genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, kadın acil destek (KADES) konuları ile ilgili broşür, afiş, sticker bilgilendirme materyalidağıtıldı. - KAYSERİ