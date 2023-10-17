Kayseri'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, 'Zulme sessiz kalmak zulümdür' sloganıyla Filistin'e destek için yola çıktı. 3'ü çocuk 4'ü kadın 27 kişi, 2 günün ardından Niğde'ye ulaştı.

'Zulme sessiz kalmak zulümdür' sloganıyla Filistin'e destek için Kayseri'den yürüyerek yola çıkan 3'ü çocuk 4'ü kadın 27 kişi, 2 günün ardından Niğde'ye ulaştı.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, 'Zulme sessiz kalmak zulümdür' sloganıyla Filistin'e destek için yola çıktı. Platform üyeleri, destek için yaklaşık bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs'e varmak istiyor. Kayseri-Niğde-Adana-İskenderun güzergahından Cilvegözü Sınır Kapısı'nı geçip, önce Filistin'e, daha sonra da Kudüs'e ulaşmak için yürüyen 3'ü çocuk, 4'ü kadın 27 kişi 2 günün ardından Niğde'ye ulaştı.

Yürüyüşe katılanlardan Ali Tokluman, "Filistin'e yürüyoruz. Hedefimiz bu. Kalbimizi bütün tuttuk. Engeller çıkması muhtemel. Hz. Musa'nın yolunu açan Rabbimiz karayoluyla da bizim yolumuzu açacaktır. Bu noktada kalbimizi sağlam tutuyoruz" dedi. - KAYSERİ