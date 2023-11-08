Kayseri'de yasa dışı yollarla ülkeye giren 14 yabancı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 14 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen ve yasal kalış hakkı bulunmayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan 14 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KAYSERİ