Kayseri'de Vatandaşlar Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydan bölgesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıttı ve gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; meydan bölgesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler ayrıca dolandırıcılık olaylarının muhtemel mağduru olmamaları için vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler de yaptı. - KAYSERİ