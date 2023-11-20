Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

Kayseri'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında okul çevresinde denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kent genelinde denetim yaparak 15 okul ve çevresinde şüpheli görülen 96 kişinin sorgusunu yaptı. Ayrıca veli ve öğrencileri uyuşturucunun zararlarıyla ilgili bilgilendirdi.

Kayseri'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kent genelinde denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler 15 okul ve çevresinde şüpheli görülen 96 kişinin sorgusunu yaptı. Ayrıca veli ve öğrencileri uyuşturucunun zararlarıyla ilgili bilgilendirdi.