Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde S.B ve T.K.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 2 kez basit yaralama ve uyuşturucu madde Kullanmak suçlarından arandığı tespit edilen S.B. ile T.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 25 parça halinde 125 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer yandan ekiplerin yaptığı çalışmalarda A.C., B.A., ve K.L. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ