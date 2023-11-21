Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Uyuşturucu madde ticareti ve madde kullanmak' suçundan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul ve çevresinde yapılan uygulamada 15 okulda 96 kişi sorgulandı ve denetimler gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu madde ticareti ve madde kullanmak' suçundan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2 ekip ve 4 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Narko Aranan Şahıs' operasyonunda; 'Uyuşturucu madde ticareti ve madde kullanmak' suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 'NarkoTim' ekiplerince; yeni eğitim öğretim döneminin açılmasıyla il genelinde eğitim veren okul ve çevresinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 15 okulda toplam 96 kişi sorgulanarak denetim ve bilgilendirmelerde bulunuldu. - KAYSERİ