Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 352 kişi sorgulandı, aranan 11 kişi yakalandı. Uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca, 29 fişek ve 38 karton sigara ele geçirildi.

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Koordinasyonunda Yapılan Asayiş Uygulamalarında 11 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 15 gün içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 352 kişi sorgulandı, aranan 11 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 13-18 Kasım tarihleri arasında kentin farklı noktalarında uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 3 bin 352 şahıs ve 970 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişinin yakalandığı uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca, 29 fişek ve 38 karton sigara ele geçirildi.

Vatandaşların huzuru için yapılan uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ