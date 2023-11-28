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Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Koordinasyonunda Yapılan Asayiş Uygulamalarında 11 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 352 kişi sorgulandı, aranan 11 kişi yakalandı. Uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca, 29 fişek ve 38 karton sigara ele geçirildi.

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 15 gün içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 352 kişi sorgulandı, aranan 11 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 13-18 Kasım tarihleri arasında kentin farklı noktalarında uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 3 bin 352 şahıs ve 970 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişinin yakalandığı uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca, 29 fişek ve 38 karton sigara ele geçirildi.

Vatandaşların huzuru için yapılan uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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