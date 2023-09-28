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Kayseri'de Sis Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Sis Operasyonu' kapsamında Kayseri'de yapılan çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.