Kayseri'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tur oylaması nedeniyle alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İlçe Kaymakamları ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, "14 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için vatandaşlarımız 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandığa gidecek. İl merkezimizde ve ilçelerimizde, seçim öncesi, seçimin yapılacağı gün ve sonrasına yönelik her türlü tedbirler polis ve jandarma teşkilatımız tarafından alınmış durumdadır" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kentte sükünet içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdiğini ifade eden Çiçek, "28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması her türlü tedbir alındı. Bu süreçte bütün birimlerimiz 24 saat esasına göre görevlerinin başındadırlar" ifadelerini kullandı.

Toplantı, seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ