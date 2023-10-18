Haberler ›› Politika ›› Kayseri'de ruhsatsız silah sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de ruhsatsız silah sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.