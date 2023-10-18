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Kayseri'de ruhsatsız silah sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

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Politika Haberleri

Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kayseri'de ruhsatsız silah sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah sattıkları iddia edilen 3 şüpheliyi 3 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı.

Ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden ruhsatsız otomatik silah, 3 tabanca, 2 tüfek ile 10 şarjör, 598 mermi ve 170 kartuş ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Politika

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