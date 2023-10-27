Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran ve satışını yapan 2 şahıs yakalandı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran ve satışını yapan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız silah bulundurduğu ve satışını yaptığı belirlenen 2 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 av tüfeği, 22 tabanca fişeği, 35 kartuş, 10 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap, silah tamir malzemeleri ile silah parçaları bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, 2 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ