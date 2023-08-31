Kayseri'de PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PYD/YPG'ye mensup olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.