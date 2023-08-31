Kayseri'de PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı
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Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PYD/YPG'ye mensup olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Kayseri'de terör örgütü PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/ Ypg bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.
Adreste yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Asil - Politika