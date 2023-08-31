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Kayseri'de PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı

Politika Haberleri

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PYD/YPG'ye mensup olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Kayseri'de terör örgütü PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/ Ypg bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.

Adreste yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Politika

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