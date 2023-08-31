Kayseri'de PYD/YPG Üyesi Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PYD/YPG üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı. Yakalanan şahıs Suriye'de PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PYD/ Ypg üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar sonucunda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, Suriye uyruklu 1 şüpheli, Melikgazi ilçesinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, aramalarda bulunan dijital materyallere de ekipler tarafından el konuldu. - KAYSERİ