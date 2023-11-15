Kayseri'de polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaleönü Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıttı, narkotik suçlarla mücadelenin önemi konusunda bilgi verdi.

Komiser Tugay Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in destekleriyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Bilgilendirme çalışmalarının vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirten Akbaş, "Geçen yıl 3 bin 900 civarında şüpheliye işlem yapmışken, bu yıl 2 bin 300 şüpheliye işlem yaptık. Uyuşturucu madde kullananların sayısında azalma var. Aynı zamanda bu yıl geçen yılın 2,5 katı uyuşturucu madde ele geçirdik. Uyuşturucu madde ne kadar çok yakalanırsa kullanan kişi sayısında da o kadar azalma oluyor. İlimizde tüm okullarda, camilerde, Kuran kurslarında ve spor okullarında eğitim faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizle annelerimizi, gençlerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz. Bugün de burada vatandaşlarımızı hem bilgilendiriyoruz hem de broşür dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.