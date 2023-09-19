Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında 720 kişi sorgulandı. Uygulama kapsamında 26 metruk bina, 18 umuma açık yer, 2 terminal ve 45 araç kontrol edildi.

Kayseri emniyetinden düzensiz göçmen uygulaması: 720 kişi sorgulandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 720 kişi sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde 153 personel ve 48 ekiple 33 noktada eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. Ekipler tarafından Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması çerçevesinde 308'i yabancı uyruklu olmak üzere 720 şahıs sorgulandı.

Öte yandan ekipler tarafından, 26 metruk bina, 18 umuma açık yer, 2 terminal ve 45 araç kontrol edildi.