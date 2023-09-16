Kayseri'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 7 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Irak, Afganistan ve İran uyruklu kaçak göçmenler tespit edildi. Organizatör olarak görev yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
KAYSERİ'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Irak, Afganistan ve İran uyruklu 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydeğirmeni Karayolları tartım istasyonunda bir minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde minibüste; 3 Irak, 3 Afganistan ve 1 İran uyruklu kaçak göçmen bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla B.B., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.