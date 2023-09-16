Kayseri'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 7 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Irak, Afganistan ve İran uyruklu kaçak göçmenler tespit edildi. Organizatör olarak görev yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.