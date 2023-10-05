Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 54 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla giriş yapan 54 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yurda kaçak yollarla giriş yapan 54 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan ve uluslararası koruma başvuruları reddedilmesine rağmen kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 54 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar; işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KAYSERİ