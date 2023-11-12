Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Sessiz Yürüyüş' etkinliğine katılanlar, İsrail'e tepki göstermek için kanlı bebek maketleri taşıdılar.

Kayseri'de Filistinli çocuklar ve kadınlar için 'Sessiz Yürüyüş' düzenlendi

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından Filistinli çocuklar ve kadınlar için 'Sessiz Yürüyüş' düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe katılanlar, kanlı bebek maketleri ile İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların 36. gününde Platform tarafından düzenlenen yürüyüş; Seyyid Burhanettin Türbesi önünde başladı. Yürüyüşe katılanlar açtıkları pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek verirken, kucaklarında taşıdıkları kanlı bebek maketleriyle de İsrail'e tepki gösterdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı 'Sessiz Yürüyüş' Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılan çocukların; Filistin'de hayatını kaybeden çocukları canlandıran piyes gösterisinin ardından getirilen tekbirlerle program sona erdi. - KAYSERİ