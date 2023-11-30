Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi E.K. Kocasinan İlçesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. E.K. gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jandarma Kayseri Güvenlik Ceza Terör Hukuk Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title