Kayseri'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi E.K. Kocasinan İlçesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. E.K. gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ