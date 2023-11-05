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Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.