Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan KHK ile ihraç sağlık teknisyeni olan 1 şahıs, Kocasinan ilçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ