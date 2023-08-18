Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, Talas İlçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edilecek.