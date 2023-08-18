Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, Talas İlçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edilecek.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan KHK ile ihraç komiser yardımcısı Talas İlçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KAYSERİ