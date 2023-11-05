Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'de yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen hapis cezası kesinleşen hükümlünün adresini tespit etti.
FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
Kaynak: AA / Politika