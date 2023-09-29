Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'de FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski sağlık teknisyeninin Kocasinan ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika