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Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'de FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski sağlık teknisyeninin Kocasinan ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Politika

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