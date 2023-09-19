Kayseri'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı. Evlerin kapılarında özel kilit tertibatı olduğu belirlendi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin saklandığı evlerin kapılarında özel kilit tertibatı olduğu öğrenildi.