Kayseri'de DEAŞ Üyesi Yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan hükümlü 1 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hakkındaki hüküm kesinleşen Suriye uyruklu kişi ilçede yakalandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan hükümlü 1 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu için hapse çarptırılan Suriye uyruklu kişiye yönelik operasyon yaptı.
Hakkındaki hüküm kesinleşen bu kişi ekiplerce ilçede yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: AA / Politika