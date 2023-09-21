Kayseri'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan hükümlü 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu için hapse çarptırılan Suriye uyruklu kişiye yönelik operasyon yaptı.

Hakkındaki hüküm kesinleşen bu kişi ekiplerce ilçede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.