KAYSERİ'de DEAŞ üyesi 8 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.