Kayseri'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahıslara ait dijital materyallere el konuldu.

DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca; ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Suriye'de bulundukları dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye Uyruklu 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde bulunan 2 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilere ait bir çok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.