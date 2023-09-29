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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliden biri tutuklandı

Kayseri'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı veya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.