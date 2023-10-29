Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek ; " Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığımız bugün her zamankinden daha çok çalışmalıyız" dedi.

Kentte bulunan bir balo salonunda düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonunda Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ile davetlileri kabul etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resepsiyonda konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "İnsan hayatında çok önemli anlar vardır. Bu anlar hem yaşanılanlar hem de yaşandıkları yer itibariyle hayatımızda ömürlük anlamlar barındırırlar ve sonunda ölümsüz hatıralar olurlar. İşte bugün biz burada cumhuriyetin 100. yılının Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sigorta şehri olarak bilinen, Erciyes'in eteklerin olan bu muhteşem kentte hep beraber kutlamak hepimizin hayatında ölümsüz hatıra olacaktır. İnanıyorum ki cumhuriyetimiz daha nice yüzyıllarda birli, beraberlik içerisinde kutlanacaktır. Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığımız bugün her zamankinden daha çok çalışmalıyız. Bizim bu coğrafya da hür ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak; tembellik etmeye, üşenmeye hakkımız yoktur. Biz çalışmaya mecburuz. Çünkü bu coğrafya tembellik etmeyi kaldıramaz. Biz bu coğrafyada dik, hür ve bağımsız kalabilmek için hem tarihimizde ders alacağız hem de çok çalışacağız. Çünkü düşmanlarımız hala pusudadır. Bizler ecdadımızı onurlandırmak ve gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir, güçlü ve büyük bir Türkiye bırakabilmek için çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri pasta kesti. - KAYSERİ