Kayseri'de belediye başkanları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı

Kayseri'de Kocasinan, Talas ve Melikgazi belediye başkanları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, oylarını kullandı.

Kayseri'de Kocasinan, Talas ve Melikgazi belediye başkanları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, oylarını kullandı.

Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirterek, seçimin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Reşadiye Yurttaşlar İlkokulu'nda vatandaşlık görevini yerine getiren Başkan Yalçın da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çok önemli bir seçim gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Şehit Cennet Yiğit İmamhatip Ortaokulu'nda sandık başına giden Başkan Palancıoğlu ise birey olarak ülkenin geleceğinin planlanmasında herkese görev düştüğünü ifade etti.