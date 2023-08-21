Kayseri'de Asayiş Uygulamasında 48 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bazı suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı. Uygulamalar sonucunda 224 faili meçhul olay aydınlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı. Ayrıca uygulamalarda çalıntı araçlar, silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bazı suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 14-20 Ağustos döneminde uygulamalar yaptı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 48 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 224 faili meçhul olay aydınlatılırken 23 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefetten" işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamalarda 4 yakalama hacizli, 1 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 7 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 7 fişek ve 8,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.