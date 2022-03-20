Kayseri'de AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri" eğitimi başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de AK Parti'nin "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla düzenlediği "Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri" eğitim programı başladı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki programda, hem bilinenleri hatırlamak hem de yeni gelen üyelerle muhabbeti, iletişimi üst seviyeye çıkarmak için gerçekleştirilen programların oldukça faydasını gördüklerini söyledi.

Seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağına değinen Ercoşkun, seçim sürecine girildikten sonraki çalışmaların çok da bir anlamı olmadığını belirtti.

Ercoşkun, asıl çalışmaların bu dönemde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Çok yıkıcı bir muhalefetle karşı karşıyayız. Vatan, millet, devlet demeden sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden tabiri caizse yıkıcı bir muhalefet ortaya konuyor. Bu muhalefetin ülkeye kattığı hiçbir şey yok. Ne vicdani ne insani ne ahlaki hiçbir değere saygı duymadan yapılan bu muhalefet anlayışı Türkiye'nin bu noktadan daha ileriye gitmesine hizmet etmiyor aslında. Gerek kendi içindeki sıkıntılar gerekse bölgesel meselelerle uğraşan bir Türkiye'de bizim bu muhalefete müsaade etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Teşkilat üyelerinin yapması gerekenleri anlatan Ercoşkun, şöyle devam etti:

"Öncelikle bugüne kadar bu davada bulunmuş hiçbir arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz, böyle bir lüksümüz yok. Sonra da dışarıdan bu sürece kimleri katabiliriz bunun peşinde olacağız. Seçime geldiğimizde de sandıklara sahip çıkarak o gün Türkiye'nin dönüm noktasına yeniden mühür vuracağız. Biz size bir şey öğretmeye gelmedik, sizden bir şeyler öğrenmeye geldik. Eğer bugüne kadar ortaya konulan çalışmaları daha ileriye taşımayacaksak ve 2023 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmeyeceksek o zaman burada niye varız? Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar böylesine bir duruş sergilediyse bu başarıları ortaya koyduysa bir hikaye yazdıysa işte bu hikayeyi sizlerin sayesinde yazdı çünkü bu hikayenin asıl kahramanları sizsiniz. Siz eğer onun arkasında dimdik durmasaydınız emin olun bunların hiçbiri gerçekleşmezdi."

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de ilk günkü aşk ve şevkle bu davaya gönül vermeye devam ettiklerini, edeceklerini dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise AR-GE teşkilatını eğitim programından dolayı tebrik etti.

AK Parti Kayseri İl AR-GE ve Eğitim Başkanı Murat Yıldız da programın içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı yayınlandı.

Eğitim programı çeşitli konferanslarla sürecek.