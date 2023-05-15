Kayseri'de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı

KAYSERİ'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 1 milyon 26 bin 972 olduğu Kayseri'de, 934 bin 520 seçmen sandık başına gitti. Kayseri İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 915 bin 741'i geçerli sayılırken, 18 bin 779 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 371 bin 735, CHP 155 bin 939, MHP 176 bin 560 ve İYİ Parti 93 bin 372 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy milletvekili olurken, CHP'den Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, MHP'den İsmail Özdemir ve Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti'den ise Dursun Ataş milletvekili oldu. Kayseri'de Cumhur İttifakı 598 bin 687 oy alırken Millet İttifakı 249 bin 311 oy aldı.